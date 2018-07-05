دراسة: ساعات العمل الطويلة تصيب النساء بالسكري

أوتاوا(صدى):

كشفت دراسة كندية حديثة عن أن العمل لأكثر من 45 ساعة في الأسبوع يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري لدى النساء بنسبة تفوق الـ 51% مقارنة بالنساء اللاتي يعملن بيت 35 و 40 ساعة في الأسبوع.

وحلل القائمون على الدراسة بيانات أكثر من 7000 عامل بعد متابعتهم لأكثر من 12 ساعة.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة التوتر العالية من أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسكري، لافتة إلى أن ساعات العمل الطويلة بجانب الأعمال المنزلية تدفع النساء للإفراط في تناول الطعام أكثر من الرجال.