توقعات بأمطار رعدية تلطف أجواء عدة مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.

وتشمل الحالة مناطق : عسير، ومكة المكرمة، والباحة، على أن تبدأ في الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى المساء.

كانت محايل قد شهدت أمطارًا غزيرة، أمس الأربعاء ،مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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