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توقعات بأمطار رعدية تلطف أجواء عدة مناطق

توقعات بأمطار رعدية تلطف أجواء عدة مناطق
الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة.

وتشمل الحالة مناطق : عسير، ومكة المكرمة، والباحة، على أن تبدأ في الثانية عشر ظهرًا وتستمر حتى المساء.

كانت محايل قد شهدت أمطارًا غزيرة، أمس الأربعاء ،مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

ادعوا الله ينزل علينا الامطار واي شخص وبين شخص شحنا اوبغضاء او عداوة يتسامح معه ترى الدنيا والله ماتسوى والقلوب الطيبه تبادر بالتسامح والعفولوجه الله

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