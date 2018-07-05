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بالفيديو.. علياء الشمري تطلب الزواج من عبد الله بالخير على الهواء

بالفيديو.. علياء الشمري تطلب الزواج من عبد الله بالخير على الهواء
أماني الغامدي(صدى):

حلت المذيعة الإماراتية علياء الشمري ،والفنان عبدالله بالخير ضيفان ببرنامج ” صدى الملاعب ” .

وخلال الحلقة طلبت الشمري مازحة الزواج من عبد الله بالخيرعلى الهواء مباشرة، ليجيبها بالموافقة على عرضها.

ومن جانبه اندهش مذيع البرنامج مصطفى الآغا من طلب الشمري ،قائلا : ” مبروك ، سبحان من جمع راسين بالحلال ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

[ عدد التعليقات: 1870 ] نشر منذ 2 ساعتين

تبى ثروته والله مليار دير هذا كل الناس تحبه على شان فلوسه المفروض يسمونه عبد الله المليار دير

[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههه
ظريف ها الآدمي بسرعة وافق

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