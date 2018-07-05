بالفيديو.. علياء الشمري تطلب الزواج من عبد الله بالخير على الهواء
حلت المذيعة الإماراتية علياء الشمري ،والفنان عبدالله بالخير ضيفان ببرنامج ” صدى الملاعب ” .
وخلال الحلقة طلبت الشمري مازحة الزواج من عبد الله بالخيرعلى الهواء مباشرة، ليجيبها بالموافقة على عرضها.
ومن جانبه اندهش مذيع البرنامج مصطفى الآغا من طلب الشمري ،قائلا : ” مبروك ، سبحان من جمع راسين بالحلال ” .
كيفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
مغرد[ عدد التعليقات: 1870 ] نشر منذ 2 ساعتين
تبى ثروته والله مليار دير هذا كل الناس تحبه على شان فلوسه المفروض يسمونه عبد الله المليار دير
ابن البلد[ عدد التعليقات: 545 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه
ظريف ها الآدمي بسرعة وافق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30431 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد طمعانه في فلوسه
عبدالله بلخير
لو بيتزوج كان تزوج من زمان
لكني أظنه
لايستطيع لأسباب هو يعلمها ويفتقدها😉