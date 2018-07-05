بالفيديو.. علياء الشمري تطلب الزواج من عبد الله بالخير على الهواء

أماني الغامدي(صدى):

حلت المذيعة الإماراتية علياء الشمري ،والفنان عبدالله بالخير ضيفان ببرنامج ” صدى الملاعب ” .

وخلال الحلقة طلبت الشمري مازحة الزواج من عبد الله بالخيرعلى الهواء مباشرة، ليجيبها بالموافقة على عرضها.

ومن جانبه اندهش مذيع البرنامج مصطفى الآغا من طلب الشمري ،قائلا : ” مبروك ، سبحان من جمع راسين بالحلال ” .