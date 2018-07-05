خالد بن سلمان يوجه بمتابعة حادث استشهاد المبتعثين بعد إنقاذهما لطفلين من الغرق
وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، بمتابعة حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكه وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساشوستس الأمريكية.
وأعلنت السفارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثامين إلى المملكة.
إقرأ أيضًا:
” مبتعثان بأمريكا ” .. حاولا إنقاذ أطفال من الغرق فدفعا حياتهما ثمنا لشجاعتهما
حجازي[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاء الله سيدي صاحب السموالملكي الأميرخالد بن سلمان آل سعود كل خير ياحبني لكم ياأبناء ملكنا سلمان