خالد بن سلمان يوجه بمتابعة حادث استشهاد المبتعثين بعد إنقاذهما لطفلين من الغرق

واشنطن(صدى):

وجه سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، بمتابعة حادث استشهاد الطالبين جاسر آل راكه وذيب اليامي غرقاً في ولاية ماساشوستس الأمريكية.

وأعلنت السفارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وعودة الجثامين إلى المملكة.

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