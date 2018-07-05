بالفيديو والصور.. إزدحام وطوابير للحصول على تذاكر حفل كاظم الساهر بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

فور إعلان الهيئة العامة للثقافة عن موعد الحفل الغنائي للفنان العراقي، كاظم الساهر، والذي سيكون في مدينة الطائف، تسارع الجمهور للحصول على تذاكر الحفل الذي من المقرر إقامته في 29 شوال الجاري.

وأوضح مقطع فيديو متداول الإزدحام والطوابير بجوري مول من أجل الحصول على تذاكر حفلات كاظم وماجد المهندس ومحمد عبده وعبدالله الرويشد.

وكانت هيئة الثقافة قد نشرت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” موعد الحفل قائلة : ” لمتذوقي الفن الأصيل، تقدم الهيئة العامة للثقافة ومجموعة MBC ضمن فعاليات ‎سوق عكاظ حفلين غنائيين الأول يوم الخميس 28 شوال ويحييه الفنان عبدالله الرويشد والفنان محمد عبده، والثاني يوم الجمعة 29 شوال يحييه الفنان كاظم الساهر والفنان ماجد المهندس ” .