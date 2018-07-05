وفاة الأب الذي توفت زوجته وطفليه أمام عينيه في الكويت
لحق مواطن مصري بزوجته وطفلاه الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي أمام عينيه في حادث حريق سيارة بالكويت، متأثرًا بالحروق التي أصيب بها في الحادث.
وأوضحت مصادر كويتية أن الأب قد أصيب بحروق بالغة غطت جسده وصولا إلى رئتيه، ما أدى إلى وفاته أمس الأربعاء، ليلحق بأسرته.
وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع الفيديو الذي وثق لحظة الحريق ، الأثنين الماضي، والذي حدث جراء حادث تصادم بين 3 سيارات، على طريق الشيخ زايد بمنطقة قرطبة باتجاه مدينة الجهراء الكويتية.
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 57 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله
عبدالمحسن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمهم جميعاً وهذه إرادة الله التي لاراد لها
والحمد لله على قضائه وقدره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9437 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يرحمهم جميع😢ويرحنا برحمته