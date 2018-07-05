وفاة الأب الذي توفت زوجته وطفليه أمام عينيه في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

لحق مواطن مصري بزوجته وطفلاه الذين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي أمام عينيه في حادث حريق سيارة بالكويت، متأثرًا بالحروق التي أصيب بها في الحادث.

وأوضحت مصادر كويتية أن الأب قد أصيب بحروق بالغة غطت جسده وصولا إلى رئتيه، ما أدى إلى وفاته أمس الأربعاء، ليلحق بأسرته.

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع الفيديو الذي وثق لحظة الحريق ، الأثنين الماضي، والذي حدث جراء حادث تصادم بين 3 سيارات، على طريق الشيخ زايد بمنطقة قرطبة باتجاه مدينة الجهراء‎ الكويتية.

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