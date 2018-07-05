ولي العهد يجتمع بمبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش
اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة مساء اليوم، مع المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الأمريكي للتحالف ضد داعش السيد بيرت ماكغورك.
وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.
حجازي[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربي يوفق ويحفظ لنا سيدي صاحب السموالملكي الاميرمحمد بن سلمان آل سعود حفظه الله
حجازي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
ادعوا لولي عهدنا بالتوفيق والسداد
ابن الطائف[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق
ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لن نوفيه حقة مهما كتبنآ عنه ولكن أفضل ما نقدمة هو الدعاء له