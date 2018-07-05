” شجرة ” تنقذ حياة طالب سعودي بعد سقوطه من جبل

واشنطن(صدى):

تعرض طالب سعودي لسقوط خطير من أعلى جبل بولاية ” كولورادو ” الأمريكية إثر محاولته لتسلق الجبال.

وتلقت الشرطة الأمريكية بلاغًا يفيد بسقوط أحد المتسلقين من جبل ” فيرست فلاتيرون ” من مسافة تصل إلى 40 قدمًا بعد أن انزلقت قدمه.

واصطدم الطالب إثر سقوطه بشجرة كانت سببًا في نجاته من الموت المحقق ،وتخفيف الإصابات وتدخلت فرق الإنقاذ بحمله ونقله إلى المستشفى.