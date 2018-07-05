” شجرة ” تنقذ حياة طالب سعودي بعد سقوطه من جبل
تعرض طالب سعودي لسقوط خطير من أعلى جبل بولاية ” كولورادو ” الأمريكية إثر محاولته لتسلق الجبال.
وتلقت الشرطة الأمريكية بلاغًا يفيد بسقوط أحد المتسلقين من جبل ” فيرست فلاتيرون ” من مسافة تصل إلى 40 قدمًا بعد أن انزلقت قدمه.
واصطدم الطالب إثر سقوطه بشجرة كانت سببًا في نجاته من الموت المحقق ،وتخفيف الإصابات وتدخلت فرق الإنقاذ بحمله ونقله إلى المستشفى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30413 ] نشر منذ 14 دقيقة
سلامات
قالبها دونكي الأخ
الحين أنت رايح تدرس وتتعلم ولا تتسلق
جبال وشجر🤔