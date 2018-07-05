أمريكا ترد على التهديدات الإيرانية لدول الخليج : سنحمى مضيق هرمز

واشنطن(صدى):

علق ” بيل اربن ” المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية، اليوم الأربعاء، على تصريحات ” حسن روحاني ” الرئيس الإيراني، والتي هدد فيها بمنع صادرات نفط دول منطقة الخليج، والتي فسرت على أنها تهديد بإغلاق مضيق هرمز.

قائلًا ” إن القوات الأميركية وحلفائها الإقليميين ” مستعدون لضمان حرية الحركة وتداول التجارة الحرة وفقا لتصاريح القانون الدولي” .

وكان ” روحاني ” هدد الثلاثاء، خلال تصريحات له زيارته على هامش زيارته لسويسرا، بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

وفى السياق ذاته أشاد ” قاسم سليماني ” قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ، بتصريحات روحاني حول تهديد صادرات نفط المنطقة إذا ما تم تطبيق العقوبات حول حظر صادرات النفط الإيراني.

وأكد ” سليماني ” ، في رسالة وجهها لروحاني الأربعاء، إن الحرس الثوري مستعد لتطبيق سياسة تعرقل صادرات النفط الإقليمية إذا حظرت الولايات المتحدة مبيعات النفط الإيرانية.

ومن جانبها كانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت منذ أيام عن أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها، من خلال وقف صادراتها النفطية بشكل تام، رغم اعتراض الدول المستوردة.