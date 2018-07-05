إنجلترا في ورطة قبل مواجهة السويد

نواف السالم(صدى):

يواجه منتخب إنجلترا ، قبل موقعة السويد في إطار دور ربع النهائي من مونديال روسيا ، خطر استبعاد عدد من اللاعبين بسبب الإصابة .

وقال الموقع الرسمي للفيفا إن المدرب جاريث ساوثجيت لديه مخاوف من إصابات بعض اللاعبين بعد المجهودات التي بذلوها الليلة الماضية في مواجهة كولومبيا.

ولفت الموقع إلى أن أشلي يونج يشكو من ألام في الكاحل، ويعانى كايل والكر من إصابة بتمزق عضلي في الساق، بينما يشكو هاري كاين من كدمة في الساق، وانتكس ديلي ألي مجددا من إصابة في الفخذ، فيما يعاني جيمي فاردي من إصابة في الفخد وتبدو مشاركته أمام السويد محل شك.