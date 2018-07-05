بالصور.. فيفا تكشف عن طاقم حكام دور ربع النهائي لكأس روسيا

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، اليوم الأربعاء، عن أسماء طاقم الحكام الذين تم إختيارهم لإدارة مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وجاءت قرارت ” فيفا “، بتعيين الأرجنتيني ” نيستور بيتانا ” حكمًا للقاء فرنسا والأوروغواي ، والصربي ” ميلوراد مازيتش ” حكمًا للقاء البرازيل و بلجيكا، في دور ربع نهائي كأس العالم 2018 يوم الجمعة المقبل.

بينما تقرر تعيين الهولندي ” بيورن كويبرس ” حكمًا للقاء السويد و إنجلترا، والبرازيلي ” ساندرو ريتشي ” حكمًا للقاء روسيا وكرواتيا في دور ربع نهائي كأس العالم 2018 يوم السبت المقبل.