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بالصور.. فيفا تكشف عن طاقم حكام دور ربع النهائي لكأس روسيا

بالصور.. فيفا تكشف عن طاقم حكام دور ربع النهائي لكأس روسيا
طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا “، اليوم الأربعاء، عن أسماء طاقم الحكام الذين تم إختيارهم لإدارة مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وجاءت قرارت ” فيفا “، بتعيين الأرجنتيني ” نيستور بيتانا ” حكمًا للقاء فرنسا والأوروغواي ، والصربي ” ميلوراد مازيتش ” حكمًا للقاء البرازيل و بلجيكا، في دور ربع نهائي كأس العالم 2018 يوم الجمعة المقبل.

بينما تقرر تعيين الهولندي ” بيورن كويبرس ” حكمًا للقاء السويد و إنجلترا، والبرازيلي ” ساندرو ريتشي ” حكمًا للقاء روسيا وكرواتيا في دور ربع نهائي كأس العالم 2018 يوم السبت المقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1162 ] نشر منذ 1 ساعة

فرنسا هي البطل 💪

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