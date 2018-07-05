تسمم شخصين بغاز الأعصاب ” نوفيتشوك ” في بريطانيا

وكالات(صدى):

تعرَّض شخصان بريطانيان، إلى التسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك، وهي المادة التي استخدمت في هجوم استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وصرَّح قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مساء الأربعاء، بأن شخصين يرقدان في حالة حرجة بمستشفى في ويلتشير تعرضا لغاز الأعصاب نوفيتشوك وهو المادة نفسها التي استخدمت في هجوم استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.

وعثر على الرجل والمرأة وهما بريطانيان في حالة حرجة بمنزل في أمسبري يوم السبت، وتقع أمسبري على مقربة من سالزبري حيث تسمم سكريبال وابنته بغاز الأعصاب في مارس الماضي.