يوفينتوس يستعد لطرح قميص رونالدو بالاسواق

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو ليوفينتوس الإيطالي بات قريبًا عقب تداول الأنباء عن تفاوض النادي الإيطالي مع ريال مدريد.

وفي هذا السياق وعقب انتشار الأنباء عن انتقال الدون للنادي الإيطالي، تداولت عدد من الصفحات عبر منصة ” تويتر ” صورة لقميص النجم البرتغالي مع اليوفي.

ونشر حساب ” PurelyFootball ” ، صورة قميص رونالدو معلقًا : ” يوفينتوس بدأ بالفعل في صناعة قميص رونالدو ” .

وكان وسائل إعلام إسبانية أكدت على رحيل الدون مقابل 100 مليون يورو فقط.

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