” التصنيع الوطنية ” توفر وظائف للعمل بالرياض والجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة التصنيع الوطنية، عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة.

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الوظائف تحت مسمى:

. أخصائي ثالث- امتثال لتكنولوجيا المعلومات (الرياض) : درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو أي من التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات).

. مهندس العمليات الكيميائية (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وقالت الشركة، إنه يمكن التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنــا وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2018م.