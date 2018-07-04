الملاحة الجوية: وظائف هندسية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، على توافر وظائف هندسية، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 25 يوليو الجاري، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي أول- أنظمة الملاحة المساعدة الفنية، أخصائي أول- نظم المراقبة الفنية، مخطط أول الصيانة، أخصائي أول- المرافق.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..