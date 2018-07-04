تنفيذ تقاطع ” الوزية ” مع طريقي الهفوف.. وفتح الخدمة أمام حركة السير

نايف السالم(صدى):

انتهى فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، من تنفيذ تقاطع مدخل قرية الوزية بالأحساء مع طريق الهفوف – بقيق السريع مع طرق الخدمة.

وأعلن الفرع عن فتح الطريق أمام حركة السير، مؤكدًا أنه سيسهم بشكل كبير في تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية.

كما أشار إلى أنه سيسهل الدخول والخروج من وإلى قرية الوزية ويحقق اختصاراً في المدة والمسافة .