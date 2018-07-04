وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية‎

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وقالت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إنّ الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول صيانة معدات مختبرات- ترسبات: درجة البكالوريوس في علوم الهندسة، أخصائي تقني أول- بيئي: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: الكيمياء، الكيمياء الحيوية.

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