شركة الراشد تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ محاسب أول ” .

وأوضحت أن العمل سيكون بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأشارت إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

و التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يوليو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، أدخل هنا .