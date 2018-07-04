مجموعة الناغي: وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، اليوم الأربعاء، على توافر وظيفة إدارية للسعوديين، تحت مسمى ” تنفيذي مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى 2 سبتمبر القادم، لافتة إلى أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــــا .