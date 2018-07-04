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مجموعة الناغي: وظيفة إدارية شاغرة بالرياض

مجموعة الناغي: وظيفة إدارية شاغرة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، اليوم الأربعاء، على توافر وظيفة إدارية للسعوديين، تحت مسمى ” تنفيذي مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى 2 سبتمبر القادم، لافتة إلى أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأشارت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــــا .


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[ عدد التعليقات: 1161 ] نشر منذ 45 دقيقة

بالتوفيق للجميع

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