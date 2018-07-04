الشعب القطري يغرق في فساد تميم.. أطنان الفواكه المسممة تهدد المواطنين

طلال الضوي(صدى):

يذوق الشعب القطري المُر الناتج عن إرهاب حكامه، وتحكمهم في ثرواتهم وأموالهم، بشكل غير مسبوق.

وكشفت مصادر إعلامية قطرية أن السلطات القطرية قامت بإتلاف ماا يقارب 100 طن من الفواكه والخضراوات الفاسدة القادمة من إيران وتركيا عبر ميناء حمد الدولي، في الشهر الماضي فقط.

وحتى الأن لم تتخذ السلطات القطرية أي إجراء تجاه مصدري هذه الفواكه المسممة لإجبار المواطنين على استهلاك هذه المنتجات الفاسدة.

وفي ظل هذه الأزمات التي يعاني منها الشعب القطري منذ مقاطعة الدول العربية، تتنزه العصابة الحاكمة في أوروبا دون أن تشعر بمأساة الشعب القطري التي تسببت فيها.

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