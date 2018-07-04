بالفيديو والصور.. لاعبو النصر يواصلون التدريبات المسائية

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الصور للتدريبات المسائية للاعبين وذلك بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وأكد النادي، على مواصلة الفريق التدريبات اليوم بحضور عضو مجلس الإدارة ” عبدالعزيز الجليّل ” ، هذا وبدأت التدريبات بتحدث مدرب الفريق ” دانييل كارينيو ” مع اللاعبين، ثم أداء تمرينات اللياقة البدينة، وطبق ” كارينيو ” عدد من الجمل التكتيكية من خلال اللعب فى مربعات محددة وبلمسة واحدة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تركز على المراوغة والتسديد المباشر، والثانية تلعب مناورة على وسط الملعب.