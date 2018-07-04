وزير التعليم يعزي ذوي مبتعثا أمريكا بعد وفاتهما

علي القحطاني (صدى):

قدَّم الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، العزاء لذي الطالبين المبتعثين اللذين توفيا غرقًا نتيجة عمل بطولي لإنقاذ طفل.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم إلى ذوي الطالبين المبتعثين ذيب مانع اليامي، و جاسر دهام اليامي اللذين توفيا غرقاً نتيجة عمل بطولي لإنقاذ أحد الأطفال في الولايات المتحدة، بأحر التعازي، سائلاً المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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