” موازين المغربي ” يطالب أصالة برشوة للمشاركة

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن قيام مسؤولين في مهرجان موازين المغربي بمطالبتها دفع ” رشوة ” من أجل المشاركة في المهرجان.

وأضافت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، إنها لم ترض لعزتها وكرامتها واحترامها للأمانة أن ” ترشي كي تصل لجمهورها ” ، موضحة أن أحد المسؤولين طلب منها ” رشوة تحت الطاولة ” .

وقالت إن ما حدث معها في موازين يحدث في كل مكان على وجه الأرض، موضحة أن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنة، في الحبيبة الغاليه المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض.

وفي السياق ذاته أكد طارق العريان زوج أصالة على أن واحدا من إدارة مهرجان موازين طلب ” رشوة تحت الطاولة ” من أجل مشاركة أصالة، وهو ما رفضته المطربة.