القبض على محطم ” ساهر ” في جدة

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بجدة، القبض على محطم كاميرا الرصد الآلي ” ساهر ” ، في حي الصفا بآلة حادة.

وكان المتهم، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم كاميرا الرصد الآلي، ثم فر هاربًا بعد إتمام مهمته.

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