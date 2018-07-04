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  • نشر : منذ 16 دقيقة
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  • حوادث

القبض على محطم ” ساهر ” في جدة

القبض على محطم ” ساهر ” في جدة
نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بجدة، القبض على محطم كاميرا الرصد الآلي ” ساهر ” ، في حي الصفا بآلة حادة.
وكان المتهم، قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم كاميرا الرصد الآلي، ثم فر هاربًا بعد إتمام مهمته.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 12 دقيقة

قلت صبركم عليه يوم او بعض يوم ,,

,, اصبح ساعة او نصف ساعه ، وهم جايبينه من قناصيعه ، الصابع ,,

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