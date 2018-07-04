بعد إساءتها للمدينة المنورة.. التحقيق مع ممثلة تركية

وكالات(صدى):

فتحت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، تحقيقًا مع ممثلة معروفة بتهمة الإساءة إلى القيم الدينية؛ بعد تغريدة عارضت فيها حكم الإعدام، لافتة إلى عدد مرتفع لحوادث الاغتصاب في المدينة المنورة رغم تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية.

و أعربت الممثلة بيرنا لاشين، عن معارضتها تطبيق عقوبة الإعدام بعد سلسلة من جرائم الإساءة الجنسية إلى أطفال في تركيا، أدت إلى مطالبات بإعادة العمل بهذه العقوبة.

ودافعت لاشين عن نفسها لاحقًا، قائلة إنها لم تقل شيئًا عن الإسلام، وكتبت في تغريدة: ” لم أقل أي كلمة عن الإسلام، لماذا أقول أي شيء عن ديانتي؟ هل أنا مجنونة؟ ” .