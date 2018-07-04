جامعة القصيم تتيح للطلاب الاعتراض على عدم قبولهم في أي تخصص

سالم المطيري(صدى):

وجهت جامعة القصيم، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الطلاب الراغبين في تقديم اعتراض على عدم قبولهم في تخصص ما.

وقالت الجامعة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” من مبدأ الشفافية والعدل تتيح جامعة القصيم لأي طالب أوطالبة تقديم اعتراض على عدم قبوله في أي تخصص إذا وجد أن هناك من هو أقل نسبة منه وتم قبوله في نفس التخصص مع مراعاة ترتيب الرغبات ومصدر الشهادة الثانوية للطالبات ” .

وأوضحت أنه لتقديم الاعتراض يكون من خلال أيقونة الاستفسارات عبر الرابط هنــــا .