بالفيديو.. ركاب يدفعون قطار لإنقاذ سيدة من الموت أسفله

في مشهد إنساني تجمع عدد من الركاب في قطار بولاية بوسطن الأمريكية؛ لدفع عربات القطار لإنقاذ سيدة من الموت تحت عجلاته.

ووثقت كاميرات المراقبة في محطة القطار لحظة تعلق قدم سيدة تبلغ 45 عامًا ، في فتحة ضيقة بين الرصيف والقطار، فيما هرع آخرون لإبلاغ السائق، وعلى جانب أخر تجمع عشرات في محاولة لإنقاذها.

وأصيبت السيدة بجرح عميق، ولكن نجح الركاب في إنقاذها بعد أن دفعوا القطار لإبعاده عن الرصيف وسحب ساقها.

RT CNN "Police say a woman sustained a cut deep enough to expose the bone when her leg was trapped by a subway train in Boston. A witness at the scene says the woman still worried about not being able to afford an ambulance. https://t.co/qWPyor5ewn pic.twitter.com/EmoUeOAjjL"

— lisi (@lisi19760916) July 4, 2018