أوبرا وينفري: ترشحي للرئاسة سيقتلني

واشنطن(صدى):

أكدت نجمة التلفزيون الأمريكية أوبرا وينفري ، مجددًا أنها لن ترشح نفسها للرئاسة، قائلة إن الإقدام على خطوة كهذه “ سيقتلها ” ، لتضع بذلك حدًا لتكهنات ثارت حول احتمال ترشحها عام 2020.

وتطرقت وينفري لهذا الموضوع من جديد في مقابلة صحفية، بعد أن كثر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب هذا العام.

وقالت وينفري، في ذلك الهيكل السياسي.. وسط كل هذه الأكاذيب، وكل هذا الهراء والقبح والحماقة وكل ما يدور في الغرف الخلفية.. أشعر أنه لا يمكنني أن أعيش.. لن أستطيع فعل ذلك ، هذا ليس عملًا نظيفًا.. سيقتلني.