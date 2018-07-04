بالفيديو.. كويتية تقدم على الانتحار طلبًا لمقابلة وزير الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل الواسع، حيث وثق ” الفيديو ” ، إقدام امرأة على الانتحار في منطقة خيطان بالكويت، إذا لم يسمح لها بمقابلة وزير الداخلية.

وأوضح ” الفيديو ” ، قيام امرأة بإعتلاء إحدى البنايات والتهديد بإلقاء نفسها من أعلى المبنى إذا لم يتم السماح لها بمقابلة وزير الداخلية.