بالفيديو.. كويتية تقدم على الانتحار طلبًا لمقابلة وزير الداخلية
أثار مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حالة من الجدل الواسع، حيث وثق ” الفيديو ” ، إقدام امرأة على الانتحار في منطقة خيطان بالكويت، إذا لم يسمح لها بمقابلة وزير الداخلية.
وأوضح ” الفيديو ” ، قيام امرأة بإعتلاء إحدى البنايات والتهديد بإلقاء نفسها من أعلى المبنى إذا لم يتم السماح لها بمقابلة وزير الداخلية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم فنقشت والا مافنفشت ……..؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30407 ] نشر منذ 39 دقيقة
كذابه مابتنتحر
الي بينتحر يصك على نفسه بغرفه
ويتفاهم مع روحه سكااااتي
مو يجمع الناس وصياح ونياح وتصوير
وشوفوني ابنتحر
خلوها تنتحر
الأشكال هذي مغادرتها للحياة والفكه منها غنيمة
ومحد بيفتقدها أصلآ😐