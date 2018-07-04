الدفاع المدني ينقذ عائلة غرقت مركبتها في سيل بالمجاردة
نجح رجال الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، في محافظة المجاردة في إنقاذ عائلة من ثمانية أشخاص محتجزين داخل مركبتهم في سيل بوادي جريّة.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن فرق الإنقاذ قامت بإخراجهم إلى موقع آمن بدون أي إصابات ولله الحمد.
qlq[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 4 دقائق
الله الحامي
فهد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 دقيقة
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 دقيقة
الحمد لله ع السلامة