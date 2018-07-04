الدفاع المدني ينقذ عائلة غرقت مركبتها في سيل بالمجاردة

أبها(صدى):

نجح رجال الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، في محافظة المجاردة في إنقاذ عائلة من ثمانية أشخاص محتجزين داخل مركبتهم في سيل بوادي جريّة.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن فرق الإنقاذ قامت بإخراجهم إلى موقع آمن بدون أي إصابات ولله الحمد.