بالفيديو.. الخثلان يوضح هل الزكاة واجبة على المطلقة

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن حكم إخراج المرأة المطلقة لزكاة الفطر.

وقال الدكتور الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا فينبغي عليها إخراج الزكاة، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا فيكون على زوجها إخراج الزكاة عنها لأنها في حكم الزوجة.

وأوضح ” الخثلان ” ، أنه يجب على المرأة أن تخرج الزكاة في الوقت الحالي قضائًا، إذا كان مطلقة طلاقًا بائنًا.