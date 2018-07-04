بالفيديو.. الخثلان يوضح هل الزكاة واجبة على المطلقة
كشف الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، عن حكم إخراج المرأة المطلقة لزكاة الفطر.
وقال الدكتور الخثلان، خلال لقاءه ببرنامج ” يستفونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن المرأة إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا فينبغي عليها إخراج الزكاة، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا فيكون على زوجها إخراج الزكاة عنها لأنها في حكم الزوجة.
وأوضح ” الخثلان ” ، أنه يجب على المرأة أن تخرج الزكاة في الوقت الحالي قضائًا، إذا كان مطلقة طلاقًا بائنًا.
نهى[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 2 ساعتين
واذا كانت غير قادرة
فهد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كانت غير قادرة لا وزر عليها والله اعلم
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 7186 ] نشر منذ 32 دقيقة
انا اقول بكل الحالات المراة تعتمد على نفسها لانه بصراحة يا كثر اللي ما يدفعون نفقة لعيالهم بعد الطلاق تبونهم يطلعون زكاة وحدة مطلقة عساهم بس يطلعون زكاة عيالهم