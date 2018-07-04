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” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة إرسال المشترك رقم لتصحيح الفاتورة

” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة إرسال المشترك رقم لتصحيح الفاتورة
نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، حقيقة إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة للرسالة المتداولة عن إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء، والخدمة هي للتسجيل في خدمة الفواتير فقط.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة

من المتوقع انها تكون مزيفة
انا كمان توقعت هيك

[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ويش الحل في زيادات الفواتير

[ عدد التعليقات: 10609 ] نشر منذ 49 دقيقة

نعمل بإتقان من أجلكم😬

[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 41 دقيقة

عشم ابليس في الجنه ,,

,, قال تصحيح فواتير قال ,,

,, ادفع والا حيشيلوا العده ,, وتبقى بدون عده ,,

,, اما الشكوى لا تطريها يطيرون عقلك ,,

[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 19 دقيقة

شركة الكهرب قالب الطاولة ومصلي شرق

اسدد تجيني نحيطكم باعادة الخدمة الكهربائية للحساب رقم ……….

سلامات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 7 دقائق

والله شئ بيضحك مفكرينهم هيصلحوا الفواتير

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق

والله الشركة ما سألت في حد من اللي اشتكوا

[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 5 دقائق

ولا راح تسال اختي الجوهرة
عليكي السداد وخلاص

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 دقائق

والله الواحد محتار كيف بدنا نقاطع الكهرباء متل اللبن ههههههه

[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 3 دقائق

واللي بعت ع الرقم مين بيحاسب عليه هههههه

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