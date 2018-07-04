” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة إرسال المشترك رقم لتصحيح الفاتورة

نايف السالم(صدى):

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، حقيقة إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة للرسالة المتداولة عن إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء، والخدمة هي للتسجيل في خدمة الفواتير فقط.