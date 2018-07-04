” السعودية للكهرباء ” توضح حقيقة إرسال المشترك رقم لتصحيح الفاتورة
كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، حقيقة إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا صحة للرسالة المتداولة عن إرسال رقم المشترك للرقم 500120 لتصحيح فاتورة الكهرباء، والخدمة هي للتسجيل في خدمة الفواتير فقط.
فهد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة
من المتوقع انها تكون مزيفة
انا كمان توقعت هيك
فيصل[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ويش الحل في زيادات الفواتير
غندورة[ عدد التعليقات: 10609 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعمل بإتقان من أجلكم😬
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49886 ] نشر منذ 41 دقيقة
عشم ابليس في الجنه ,,
,, قال تصحيح فواتير قال ,,
,, ادفع والا حيشيلوا العده ,, وتبقى بدون عده ,,
,, اما الشكوى لا تطريها يطيرون عقلك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30407 ] نشر منذ 41 دقيقة
سددت
باالعاده تجيني رسالة تم السداد
الشهر ذا ماجتني
معقوله ياشركة الكهرباء
ليش زعلانين
قولو شكرآ طيب😂😂😂
qlq[ عدد التعليقات: 2886 ] نشر منذ 19 دقيقة
شركة الكهرب قالب الطاولة ومصلي شرق
اسدد تجيني نحيطكم باعادة الخدمة الكهربائية للحساب رقم ……….
سلامات
تركي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 7 دقائق
والله شئ بيضحك مفكرينهم هيصلحوا الفواتير
الجوهرة[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 6 دقائق
والله الشركة ما سألت في حد من اللي اشتكوا
نهى[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 5 دقائق
ولا راح تسال اختي الجوهرة
عليكي السداد وخلاص
ابو طيف[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 دقائق
والله الواحد محتار كيف بدنا نقاطع الكهرباء متل اللبن ههههههه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 3 دقائق
واللي بعت ع الرقم مين بيحاسب عليه هههههه