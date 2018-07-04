” ميت ” يدهس 4 أشخاص بسيارته في اليمن

فهمي محمد(صدى):

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، واقعة دهس شنيعة راح ضحيتها 4 أشخاص من بينهم طفل.

وفي التفاصيل قام سائق سيارة بدهس إمرأة وطفلها، ثم استكمل طريقه بسرعة جنونية؛ ليقتل أيضا رجل وإمرأة مسنين.

وكشفت مصادر يمنية إنه في النهاية اصطدم السائق بعدة سيارات حتى توقفت السيارة؛ وتبين أن السائق أصيب بجلطة وتوفى وهو يقود السيارة، ما تسبب بتلك الكارثة الكبيرة.