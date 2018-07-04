متحدث التجارة يكشف مصير العمالة المخالفة

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحن الحسين، أن العمالة المخالفة يحكم عليهم بالسجن والغرامة والتشهير والإبعاد من البلاد بعد انتهاء مدة محكوميتهم وعدم عودتهم إليها للعمل .

جاء ذلك في رده على مواطن تسائل عن مصير العمالة المخالفة قائلًا : ” أستاذ عبدالرحمن لطالما تساءلت عن مصير العمالة في مواضيع مثل هذي.. وش الإجراء المتخذ معهم بالغالب؟ ” .

وكان ذلك تعليقًا على ضبط133 طن من اللحوم منتهية الصلاحية، وإغلاق الثلاجة في الدمام التي تستغلها العمالة المخالفة في إعادة تغليف اللحوم المستوردة من الخارج وتزورها بتواريخ جديدة وكذلك تزوير بلد المنشأ الى المملكة العربية السعودية.