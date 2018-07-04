الحزم يكشف عن برنامجه الإعدادي استعداد للموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

كشف نادي ” الحزم ” اليوم الأربعاء، عن البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2018/2019، وذلك عقب نشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت إنفوجراف للبرنامج.

وشمل ” البرنامج ” الأتي ” إنطلاقة التمارين بمقر النادي في 17 يوليو الجاري، ثم عقد مباراة ودية في 25 من الشهر ذاته، والسفر إلى النمسا لبداية المعسكر الخارجي فى 27 يوليو، ثم الإنتهاء من المعسكر الخارجي في 19 أغسطس القادم، والعودة للتدريبات مرة أخرى 22 أغسطس، ثم المشاركة في أول مباراة رسمية بالدوري السعودي 30 أغسطس القادم.