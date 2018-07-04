مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 أخريين في حادث انقلاب حافلة بجدة
أسفر حادث انقلاب حافلة بطريق الملك باتجاه الشمال، اليوم الأربعاء، عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 12 أخريين بإصابات متفرقة.
قال ” عبدالله أحمد أبو زيد ” المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغًا صباح اليوم من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.
وأضاف ” أبو زيد ” ، أنه على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني ” محمد راشد ” وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات وإصابة 12 أخريين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعًا إلى أقرب منشأة صحية.
فهد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة
فيصل[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30407 ] نشر منذ 1 ساعة
الناس تحسب قيادة السيارات
لعبه🤔