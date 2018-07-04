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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 أخريين في حادث انقلاب حافلة بجدة

مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 أخريين في حادث انقلاب حافلة بجدة
نايف السالم(صدى):

أسفر حادث انقلاب حافلة بطريق الملك باتجاه الشمال، اليوم الأربعاء، عنه وفاة 5 أشخاص وإصابة 12 أخريين بإصابات متفرقة.

قال ” عبدالله أحمد أبو زيد ” المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر بجدة تلقت بلاغًا صباح اليوم من العمليات الأمنية عن وقوع حادث انقلاب بطريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشمال.

وأضاف ” أبو زيد ” ، أنه على الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني ” محمد راشد ” وعند وصول الفرق اتضح وجود 5 وفيات وإصابة 12 أخريين بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمصابين ونقلهم جميعًا إلى أقرب منشأة صحية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة

[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون

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