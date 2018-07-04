بالصور.. ضبط وافد ابتكر طريقة ماكرة لتهريب الترامادول للمملكة

القاهرة(صدى):

يستغل المغترب المصري زيارة لبلاده لجلب كميات من أقراص مخدر الترامادول؛ بهدف توفير بعض نفقاته، وتحقيق مكسب مادي، بحسب ادّعائه.

نجحت إدارة التأمين بمطار القاهرة في مصر، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية.

وحاول الوافد تهريب مخدر الترامادول بطريقة ماكرة، حيث استخدم ” برطمان مش ” ؛ لتهريب 3 لفافات احتوت على 1294 قرص مخدر “ ترامادول ” .

ولم ينكر الوافد التهمة؛ حيث اعترف بحيازة الأقراص المخدرة؛ بهدف بيعها وتحقيق أرباح مادية منها داخل السعودية، مشيرًا إلى استغلاله الزيارة لمصر لجلب الكميات؛ بهدف توفير بعض نفقاته، وتحقيق مكسب مادي، بحسب ادّعائه.

و كلّف اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية وإلغاء سفر الراكب وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه.