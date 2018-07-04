برشلونة يوضح حقيقة زرع كبد للاعبه بشكل غير شرعي

نواف السالم(صدى):

أوضحت إدارة نادي برشلونة حقيقة شراء ” كبد ” للاعبه السابق إريك أبيدال عام 2012؛ لإتمام عملية زراعة للكبد له.

وقال النادي: ” المعلومات المنشورة تغفل حقيقة مهمة، هي حفظ ملف التحقيقات في هذه الحالة من قبل إحدى محاكم برشلونة بتاريخ 18مايو، وكذلك الضرر الذي قد يصيب سمعة أبيدال وكل المنظمات التي لها علاقة بالعملية “.

وأعرب النادي عن اسفه لعدم تحري الدقة في نشر المعلومات نافيا بشكل قاطع أي مخالفة فيما يتعلق بعملية زرع كبد للاعب.

يجدر الإشارة إلى أنه انتشرت الأنباء حول شراء النادي كبد بشكل غير شرعي للاعب عندما انتكس من السرطان عام 2012.