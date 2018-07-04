المعارضة القطرية : مافيا تميم تشتري بأموال الشعب أجهزة للمراقبة

طلال الضوي(صدى):

كشف إئتلاف المعارضة القطرية، أن النظام القطري، خصص ميزانية إضافية من أموال الشعب، من أجل شراء انظمة تعقب ومرقبة جديدة اكثر تطورا عن الموجودة حاليا.

وأضاف الحساب الرسمي للمعارضة القطرية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :اكثر ما اصاب تميم ومافياته من تسرب هذه المعلومات , انها تبين الى اي مدى يقوم النظام بالإستيلاء على اموال ومدخرات وضعها مواطنون قطريون ومقيمون في صناديق استثمارية تم التعتيم حتى اللحظة عن ادائها داخليا او خارجيا.

وتابع : إن خداع شعبنا بأرقام وإحصاءات تزيف الحقائق وتخفي سياسات تميم الفاشلة في مجالات الاقتصاد وحماية مشاريع واستثمارات القطريين لن تمنع القانون الدولي والمؤسسات الدولية الراعية لحقوق الشعوب من محاسبة ما يقترفه تميم من انتهاكات وجرائم مالية.