تفاصيل تعرض سعودي للطعن والسرقة بالقاهرة

القاهرة(صدى):

كشف المواطن ” د.م.م ” ، الذي تعرَّض إلى الطعن والسرقة بالإكراه في مصر من قبل سائق سيارة أجرة، عن تفاصيل الواقعة.

وأوضح أن كان يستقل تاكسي من أحد فنادق القاهرة للذهاب إلى مستشفة السلام الدولي، حيث كانت زوجته تعاني من وعكة صحية، وذلك قبل أن يوقف السائق السيارة ويخرج سكينًا ويهدده.

وطالب السائق، المواطن أن يعطيه كل متعلقاته، وهو ما رفضه في وقتها إلى أن السائق طعنه بالسكين في يده، ما جعله يتراجع حفاظًا على سلامته وزوجته حيث أخرج له كل الأموال التي بحوزته، وقيمتها 200 ريال سعودي.

وأكد المواطن، أن تمكن من التقاط رقم السيارة، وحرَّر محضر بالواقعة، والتقى المسؤولين في مديرية أمن الجيزة، وقاموا بعمل الإجراءات اللازمة، بعد أن أبلغهم برقم السيارة ومواصفاتها، ومواصفات السائق، كما أحالوه لقسم الهرم.

وأضاف أنه ذهب مع قوة أمنية لمحطة وقود تزود بها السائق بالوقود خلال اصطحابه لهما، واستدل عليه بعد تفريغ الكاميرات، ما ساعد الجهات الأمنية في تحديد هويته واسمه وكل بيانات ومعلومات السيارة.

وأشار إلى أنه كان مرتبطا بموعد العودة لبلاده؛ لذلك أخبر السفارة السعودية بالقاهرة بما حدث بكافة، وأبلغوه بمتابعة القضية حتى الوصول للجاني والقبض عليه.