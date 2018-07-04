قنصلية البحرين بجدة: سيارة مسرعة صدمت معتمر وزوجته بالعامرية

نايف السالم(صدى):

كشف ” إبراهيم محمد المسلماني ” قنصل البحرين في جدة، اليوم الأربعاء، عن ملابسات حادث السير الذي تعرض له معتمر بحريني بالمملكة، وأسفر عن مقتله وإصابة زوجته.

قال ” المسلماني ” فى تصريحات صحفية، إن الضحية وزوجته خرجا من الفندق الذي يقيمان فيه، لتناول وجبة فطور بمنطقة العزيزية.

وأضاف ” المسلماني ” ، أنه وخلال ترجلهما على الرصيف، تفاجأ بسيارة مسرعة (فقد قائدها السيطرة على عجلة القيادة)، ومن ثم صعدت فوق الرصيف، فقتلت الزوج، بينما أصيبت زوجته.

وأوضح ” قنصل البحرين ” ، أن حالة الزوجة مستقرة، وتتلقى العلاج في المستشفى، وجاري التواصل مع ذويهم والاتفاق على موعد لعودة الجثمان إلى البحرين.

وأكد ” المسلماني ” أن السفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث، لتقديم كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لنقل الجثمان ومتابعة حالة الزوجة المصابة.