النيابة: غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة تمامًا عن الجرائم الأصلية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” جريمة غسل الأموال ، هي جريمة مستقلة عن الجرائم الأصلية. – لا يلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال، أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها ” .

يجدر الإشارة إلى أنه خلال الأيام الماضية وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر لمواطنة بتمكينها أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والمساعدة على جريمة غسل الأموال، بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك.

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