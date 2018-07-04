بالصور .. الجمارك : ضبط 21 كيلو من المواد المخدرة المهربة بمنفذ البحطاء
كشف الحساب الرسمي للجمارك السعودية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عن نجاح منفذ جمرك البحطاء في إحباط محاولة تهريب كمية من مادتي ” الهيروين” و” الشبو ” ، والتي بلغ وزنها 21 كيلوجرام.
وأكدت ” الجمارك” ، على أنه تم العثور علي المضبوطات بعد أن كانت مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية ويوفقكم وينصركم
نوير[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياخدهم تجار ها السموم