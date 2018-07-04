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بالصور .. الجمارك : ضبط 21 كيلو من المواد المخدرة المهربة بمنفذ البحطاء

بالصور .. الجمارك : ضبط 21 كيلو من المواد المخدرة المهربة بمنفذ البحطاء
علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي للجمارك السعودية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عن نجاح منفذ جمرك البحطاء في إحباط محاولة تهريب كمية من مادتي ” الهيروين” و” الشبو ” ، والتي بلغ وزنها 21 كيلوجرام.

وأكدت ” الجمارك” ، على أنه تم العثور علي المضبوطات بعد أن كانت مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية ويوفقكم وينصركم

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ياخدهم تجار ها السموم

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