بالصور .. الجمارك : ضبط 21 كيلو من المواد المخدرة المهربة بمنفذ البحطاء

علي القحطاني(صدى):

كشف الحساب الرسمي للجمارك السعودية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، اليوم الأربعاء، عن نجاح منفذ جمرك البحطاء في إحباط محاولة تهريب كمية من مادتي ” الهيروين” و” الشبو ” ، والتي بلغ وزنها 21 كيلوجرام.

وأكدت ” الجمارك” ، على أنه تم العثور علي المضبوطات بعد أن كانت مُخبأةً في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.