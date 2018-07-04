الاتصالات السعودية: وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنّ التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 14 يوليو الجاري، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي جودة: درجة البكالوريوس في ( الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات) ، ومدير الحسابات: درجة البكالوريوس في (المبيعات، التسويق، الاقتصاد، إدارة الأعمال) ، أو في أي مجال ذي الصلة، ومطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الإدارية ، أو علوم الكمبيوتر).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..