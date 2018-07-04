الاتصالات السعودية: وظائف إدارية شاغرة بالرياض
كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الأربعاء، عن توافر وظائف إدارية للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت ” الشركة ” ، أنّ التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 14 يوليو الجاري، لافتة إلى أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” أخصائي جودة: درجة البكالوريوس في ( الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات) ، ومدير الحسابات: درجة البكالوريوس في (المبيعات، التسويق، الاقتصاد، إدارة الأعمال) ، أو في أي مجال ذي الصلة، ومطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الإدارية ، أو علوم الكمبيوتر).
وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا..
فهد[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 12 دقيقة
بالتوفيق للجميع