المملكة تساعد جزر القمر بـ 22 مليون دولار

نايف السالم(صدى):

أبرمت المملكة، اتفاقيات مع جمهورية جزر القمر، لمساعدتها في تمويل البنية التحتية للمياه والطرق في الجزيرة، وذلك بقيمة 22 مليون دولار.

جاء توقيع الاتفاقيات، أمس الثلاثاء خلال اجتماع في موروني عاصمة جزر القمر بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومضيفه الرئيس غزالي عثماني.

صرَّح يحيى محمد إلياس، مستشار الرئيس للشؤون العربية للصحفيين، بأن وزير الداخلية كان يحمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، مؤكدًا أن المملكة مستعدة لدعم مواطني جزر القمر في سعيهم لأن يكون لديهم دولة صاعدة بحلول 2030.