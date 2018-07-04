نيران الأعراس تصيب شخص وتخترق منزلين بصامطة

تركي السالم(صدى):

تجددت المطالبات بوضع حد لإطلاق النيران في الأعراس بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، اليوم الأربعاء، وذلك عقب إختراق أعيرة نارية خلال أسبوع واحد يد شخص من السكان، بالإضافة إلى ومنزلين بالمحافظة.

قال إبراهيم حدادي، أحد المتضررين من إطلاق النيران إنه كان في منزله ليلًا قبل عدة أيام، وفوجئ باختراق عيار ناري للمنزل، قائلًا ” نجوت منه بأعجوبة حيث تسبب هذا العيار في جرح ببطني واخترق يدي “.

وأكمل ” حدادي “، أنه توجه إلى المستشفى وتقدمت ببلاغ لشرطة المحافظة ضد حفلة الزفاف التي أقيمت ليلتها في القرية المجاورة والتي شهدت إطلاق نيران.

وفي سياق متصل وقعت حادثتين أيضًا في قرية العامرية وذلك عقب إطلاق عيار ناري اخترق سقف منزل في نفس الليلة، كما تعرض منزل آخر لعيار ناري.

وأكدت ” مصادر “، أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون، وتعمل على ملاحقة مخالفيه وسبق أن أوقفت الكثير من مخالفي هذا النظام .