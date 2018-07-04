الهلال يفاوض نجم منتخب البرتغال

نواف السالم(صدى):

تواصل إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، سعيها لتسليح الفريق بعدد من الصفقات القوية؛ استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة البرتغالي جورجي خيسوس.

وكانت مصادر كشفت عن دخول إدارة الهلال بالفعل في مفاوضات جديدة مع نجم منتخب البرتغال ريكاردو كواريزما

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب البرتغالي صاحب الـ 34 عامًا يلعب حاليا في صفوف جناح بيكشتاش التركي، و لعب للعديد من الأندية الكبيرة.

وقدم كواريزما أداء مميز في مباريات مونديال روسيا المقاك حاليًا، حيث كان أفضل لاعب في مباراة إيران، في إطار الجولة الـ 3 من دور المجموعات، قبل أن تغادر البرتغال المونديال.