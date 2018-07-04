انتحار ابن نجمة عالمية بطلق ناري داخل شقته

لوس أنجلوس(صدى):

فُجعت المغنية العالمية ​تينا تيرنر​ ( 78 عاماً ) بخبر إنتحار إبنها الأكبر ​كريغ تيرنر​ عن عمر ناهز الـ59 عاماً بعد أن وجدته الشرطة جثة هامدة داخل شقته في لوس أنجلوس.

ورُجحّت فرضية الإنتحار حيث لوحظ على جثته وجود آثار جروح ناتجة عن إطلاق نار من مسافة قريبة.

وبينما كانت الشرطة تصدر بياناً تعلن فيه عن إنتحار كريغ، كانت والدته في باريس تحضر عرض ازياء هوت كوتور لإحدى العلامات التجارية الفاخرة، حيث كانت تبدو عليها الراحة والسعادة والتألق.

يُشار إلى أنه لم يصدر أي بيان بعد عن المغنية العالمية، ولم تكشف بعد أسباب الإنتحار في ظل إنتظار التحقيقات الجارية.