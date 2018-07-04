نشر : منذ 2 ساعتين 3٬264 13 الاخبار المحلية بالفيديو.. تحطيم ساهر في وضح النهار بجدة نايف السالم(صدى): وثَّق مقطع فيديو، قيام شخص بتحطيم كاميرا ساهر أمام أعين المارة وفي وضح النهار بجدة. وأظهر المقطع، قيام الشخص بالهروب بعيدًا بعد تنفيذ فعلته واعتداءه على الأملاك العامة. الوسوم:جدة
عبود[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 2 ساعتين
ساهر املاك عامة ؟؟؟ طيب فين نصيبي اذن ؟
فهد[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
كيف ما مسكوه
فيصل[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة
وانا كمان ابي نصيبي اخي عبود ههههههههههه
نوير[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة
ما يقدروا يمسكوه من شكله بالفيديو ولا ايش
نهى[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة
الواضح انه مو اول مرة يعمل هيك
الجوهرة[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 60 دقيقة
مفترض اللي صوره يروح يوصفه بالشرطة
الشرقيه 🌍🌎[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة
الناس أصيبوا بحالات نفسيه من نظام ساهر 🌍🌎
تركي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 54 دقيقة
معك حق اختى نهى شكله محترف
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 54 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 53 دقيقة
وليش ما مسكه حدا من المارة
خلود[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 53 دقيقة
كان بيصور اخي ابو فيصل ههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30108 ] نشر منذ 47 دقيقة
طيب مو اول مره
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 37 دقيقة
الإنتقاااااااام..
اكيد تصك 3000 قطع اشاره