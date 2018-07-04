بالفيديو.. تحطيم ساهر في وضح النهار بجدة

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، قيام شخص بتحطيم كاميرا ساهر أمام أعين المارة وفي وضح النهار بجدة.

وأظهر المقطع، قيام الشخص بالهروب بعيدًا بعد تنفيذ فعلته واعتداءه على الأملاك العامة.