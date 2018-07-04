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بالفيديو.. تحطيم ساهر في وضح النهار بجدة

بالفيديو.. تحطيم ساهر في وضح النهار بجدة
نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، قيام شخص بتحطيم كاميرا ساهر أمام أعين المارة وفي وضح النهار بجدة.

وأظهر المقطع، قيام الشخص بالهروب بعيدًا بعد تنفيذ فعلته واعتداءه على الأملاك العامة.


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13 تعليق

[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 2 ساعتين

ساهر املاك عامة ؟؟؟ طيب فين نصيبي اذن ؟

[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله
كيف ما مسكوه

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة

وانا كمان ابي نصيبي اخي عبود ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 1 ساعة

ما يقدروا يمسكوه من شكله بالفيديو ولا ايش

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 1 ساعة

الواضح انه مو اول مرة يعمل هيك

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 60 دقيقة

مفترض اللي صوره يروح يوصفه بالشرطة

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 55 دقيقة

الناس أصيبوا بحالات نفسيه من نظام ساهر 🌍🌎

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 54 دقيقة

معك حق اختى نهى شكله محترف

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 54 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 1151 ] نشر منذ 53 دقيقة

وليش ما مسكه حدا من المارة

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 53 دقيقة

كان بيصور اخي ابو فيصل ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1543 ] نشر منذ 37 دقيقة

الإنتقاااااااام..
اكيد تصك 3000 قطع اشاره

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