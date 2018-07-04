فتاة تلقن والديها المنفصلين درسا بالانتحار

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة على الانتحار من خلال إلقاء نفسها من شرق الشقة بالطابق الخامس، على خلفية انفصال والديها وزواج كل منهم بآخر، تاركين الأبناء عند شقيقة الأب ترعاهم.

وألقت أمل صاحبة الـ15 عامًا، بنفسها من الشقة الواقعة في محافظة الإسكندرية بمصر، مستغلة انشغال عمتها بإعداد الطعام، لتنهي حياتها في الحال.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من أعلى العقار الكائن شارع محمد الفردي، منطقة الهانوفيل وتوفيت.

وقال العمة لقوات الشرطة، إن الفتاة كانت تعاني من حالة اكتئاب نفسي نتيجة انفصال والديها وإقامتها طرفها، واليوم غافلتها وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.